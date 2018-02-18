Владимир Соловьев не советует мужчинам дарить женщинам шоколад

Знаменитость упомянул свою коллегу с именем Алена, а также отметил, что она всегда расстроена, когда получает сладость с таким названием, или слышит от коллег шутки по поводу брата Иванушки. Владимир Соловьев подчеркнул, что такие ситуации не всегда бывают уместными, так что лучше сделать своей избраннице дорогой сюрприз.Мужчина может порадовать даму сердца меховыми изделиями или машиной, но если у него нет таких возможностей, можно просто больше времени проводить с нею рядом. В конце поста ведущий шутливо сообщил о словах французов, считающих, что бесплатную любовь придумали россияне.