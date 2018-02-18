В Аризоне исследователи зафиксировали скрывающийся НЛО

Загадочный снимок сразу привлек внимание пользователей сетей, которые тоже захотели приехать сюда, чтобы увидеть корабль пришельцев, имеющий круглую форму. Эксперты собирались исследовать местность, но заметили НЛО среди листвы деревьев, хотя он не отбрасывал на землю тень.Пока специалисты считают, что гуманоиды могли совершить вынужденную посадку после аварии, после чего остались в пустынных местах штата, где нет людей. Ученые проигнорировали данную находку, а энтузиасты готовы совершить путешествие, чтобы выяснить истину.