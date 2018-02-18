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Мужья раздражают женский пол в два раза чаще по сравнению с детьми – Исследование

Эксперты провели исследование, в котором приняли участие 7000 женщин, имеющих семью. Оказалось, что мужья раздражают их в два раза чаще по сравнению с детьми.

Они оценивали уровень стресса по шкале, и 46% особ сразу поставили галочки напротив сильного пола. Было подчеркнуто, что супруги становятся виновниками эмоционального негатива, так как отказываются вместе с ними вести домашнее хозяйство. Также 20% лиц заметили, что мужчина не хотят помочь своей половинке справиться с ежедневной психологической нагрузкой, после чего им не хватает времени выполнить все задачи.

Мужья раздражают женский пол в два раза чаще по сравнению с детьми – Исследование


Ученые отметили, что женщины имеют хорошее здоровье, если их избранники тоже заняты хозяйством. Данные проблемы легко устранить, если проявить личную инициативу и дать возможность супруге немного переключиться на свои увлечения вместо повседневного быта.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:30
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