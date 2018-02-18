Мужья раздражают женский пол в два раза чаще по сравнению с детьми – Исследование

Они оценивали уровень стресса по шкале, и 46% особ сразу поставили галочки напротив сильного пола. Было подчеркнуто, что супруги становятся виновниками эмоционального негатива, так как отказываются вместе с ними вести домашнее хозяйство. Также 20% лиц заметили, что мужчина не хотят помочь своей половинке справиться с ежедневной психологической нагрузкой, после чего им не хватает времени выполнить все задачи.Ученые отметили, что женщины имеют хорошее здоровье, если их избранники тоже заняты хозяйством. Данные проблемы легко устранить, если проявить личную инициативу и дать возможность супруге немного переключиться на свои увлечения вместо повседневного быта.