Астрофизик рассказал о темной материи и «микромире» элементарных частиц
Эксперт Дмитрий Казаков, доктор физико-математических наук, рассказал о темной материи и структуре "микромира", который представляет собой скопление элементарных частиц.
Ученые считают, что гало вокруг галактик состоит из темной материи, основной частью которой могут быть фотино суперсимметричности - неактивная частица с высокой массой. Гало примерно в 5 раз больше объема галактики, поэтому и частицы внутри темной материи перемещаются чрезвычайно быстро.
Казаков подчеркивает стремление астрофизиков найти и доказать существование темной материи, однако совершить подобное открытие в настоящий момент никому не удалось.
Ученые считают, что гало вокруг галактик состоит из темной материи, основной частью которой могут быть фотино суперсимметричности - неактивная частица с высокой массой. Гало примерно в 5 раз больше объема галактики, поэтому и частицы внутри темной материи перемещаются чрезвычайно быстро.
Казаков подчеркивает стремление астрофизиков найти и доказать существование темной материи, однако совершить подобное открытие в настоящий момент никому не удалось.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:50