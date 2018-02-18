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Астрофизик рассказал о темной материи и «микромире» элементарных частиц

Эксперт Дмитрий Казаков, доктор физико-математических наук, рассказал о темной материи и структуре "микромира", который представляет собой скопление элементарных частиц.

Астрофизик рассказал о темной материи и «микромире» элементарных частиц


Ученые считают, что гало вокруг галактик состоит из темной материи, основной частью которой могут быть фотино суперсимметричности - неактивная частица с высокой массой. Гало примерно в 5 раз больше объема галактики, поэтому и частицы внутри темной материи перемещаются чрезвычайно быстро.

Казаков подчеркивает стремление астрофизиков найти и доказать существование темной материи, однако совершить подобное открытие в настоящий момент никому не удалось.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:50
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