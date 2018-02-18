Ученые: На территории “Зоны 51” зафиксированы “круги смерти”
Американский секретный объект давно привлекает к себе внимание ученых, получивших материалы, сделанные спутником. На территории “Зоны 51” были зафиксированы “круги смерти”, представляющие собою ровные круги больших размеров без признаков растительности.
Власти страны и военные отрицают присутствие пришельцев в этом уголке, хотя общество не забыло о событиях, произошедших 60 лет назад. Тогда эксперты не смогли сразу скрыть от людей аварию НЛО, так как было много свидетелей события, а потом появление данных участков только усилило подозрения ученых.
Пока неизвестно, что могло стать причиной их возникновения. Возможно, это связано с испытаниями военных технологий или сюда действительно приземляются внеземные корабли гуманоидов. Исследователи давно пытаются доказать, что база скрывает внутри гигантский подземный город этих существ, сотрудничающих с правительством.
Власти страны и военные отрицают присутствие пришельцев в этом уголке, хотя общество не забыло о событиях, произошедших 60 лет назад. Тогда эксперты не смогли сразу скрыть от людей аварию НЛО, так как было много свидетелей события, а потом появление данных участков только усилило подозрения ученых.
Пока неизвестно, что могло стать причиной их возникновения. Возможно, это связано с испытаниями военных технологий или сюда действительно приземляются внеземные корабли гуманоидов. Исследователи давно пытаются доказать, что база скрывает внутри гигантский подземный город этих существ, сотрудничающих с правительством.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:40