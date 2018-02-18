АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Китайская деревня миллионеров Хуаси стала главной экономической достопримечательностью страны
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Ученые выяснили, что сон необходим для развития умственных способностей

Киара Чирелли, профессор Школы медицины и общественного здравоохранения Университета Висконсина, расширил исследование сна, проведенное в 2003 году, и пришел к выводу, что сон необходим для развития умственных способностей.
Ученые выяснили, что сон необходим для развития умственных способностей


Психиатры Киара Чирелли и Джулио Тонони из Центра сна и сознания Висконсина в 2003 году предложили «гипотезу синаптического гомеостаза» (SHY), которая утверждает, что сон – это цена, которую человек платит за пластичность мозга и способность продолжать изучать новые вещи.

Несколько лет назад специалисты начали четырехлетние исследовательские работы, которые должны были показать прямые доказательства их теории. В 2017 году ученые поделились результатами, но исследователь Киара Чирелли на этом не остановился.

Поразительные снимки электронного микроскопа мозгов мышей изнутри показывают, что происходит в мозге каждый день: синапсы, соединения между нервными клетками, становятся сильнее во время стимуляции в дневное время, а затем сокращаются почти на 20% во время сна, создавая на следующий день место для обучения.

Исследование подкреплялось сопутствующей работой Университета Джона Хопкинса, которое проанализировало белки мозга, чтобы также подтвердить гипотезу SHY, согласно которой цель сна – сокращение синапсов.

Лаборатория Киара Чирелли теперь рассматривает новые области мозга, чтобы понять роль сна в развитии мозга.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 00:41
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Чувашии 6-летнему мальчику провели уникальную
Александр Телепнев исключен из партии за
Microsoft разработала комплекс виртуальной
Избитый в Перми DJ Smash «летит» на поправку
В Новосибирске "скорая помощь" ехала 15 часов на
Ученые выяснили, что сон необходим для развития
Уфологи считают таинственный огненный шар над
Тимати пригласили на ринг для выяснения отношений
Культовая игра System Shock приостановила
В Ишиме врачи спасли накачавшего свой половой
Россия разрабатывает модель беспилотного
Корпорация Danone подала в суд на
Житель Уфы выиграл в лотерею 26 млн рублей
Юлия Ковальчук поделилась своим утренним фото и
Задолженность россиян по исполнительным
«Нелюбовь» Звягинцева: У фильма есть шанс
Украинский певец Alekseev выступит от Беларуси на
К 2020-му на «фиолетовой» ветке метро будут
Астероид размером с Букингемский дворец
В NASA собираются вернуться к использованию
Игорь Крутой заговорил о непростом характере
Essential представила смартфон Essential Phone
Google тестирует систему геолокации для звонящих
Пэрис Хилтон поведала, как отметила своё 37-летие
Физики удалось добиться взаимодействия фотонов
В начале марта состоится старт ракеты-носителя
Инсайдер рассказал подробности о смартфоне LG G7
Новый внедорожник Haval H7L появится в России до
Старшая дочь Александра Реввы покорила сердца
Издевательства в раннем возрасте приводят к
Просмотреть все новости