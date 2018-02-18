Ученые выяснили, что сон необходим для развития умственных способностей

Психиатры Киара Чирелли и Джулио Тонони из Центра сна и сознания Висконсина в 2003 году предложили «гипотезу синаптического гомеостаза» (SHY), которая утверждает, что сон – это цена, которую человек платит за пластичность мозга и способность продолжать изучать новые вещи.Несколько лет назад специалисты начали четырехлетние исследовательские работы, которые должны были показать прямые доказательства их теории. В 2017 году ученые поделились результатами, но исследователь Киара Чирелли на этом не остановился.Поразительные снимки электронного микроскопа мозгов мышей изнутри показывают, что происходит в мозге каждый день: синапсы, соединения между нервными клетками, становятся сильнее во время стимуляции в дневное время, а затем сокращаются почти на 20% во время сна, создавая на следующий день место для обучения.Исследование подкреплялось сопутствующей работой Университета Джона Хопкинса, которое проанализировало белки мозга, чтобы также подтвердить гипотезу SHY, согласно которой цель сна – сокращение синапсов.Лаборатория Киара Чирелли теперь рассматривает новые области мозга, чтобы понять роль сна в развитии мозга.