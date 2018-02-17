Ученые: Ежедневная активность пожилых людей связана с объемом серого вещества в мозге

Серое вещество в мозге включает участки, ответственные за контроль движения мышц, чувств, мышление, память, речь и многое другое. Объем серого вещества – показатель здоровья мозга, но его количество часто снижается в пожилом возрасте, что может привести даже к появлению симптомов когнитивной дисфункции, как отмечают исследователи Медицинского центра Университета Раша, расположенного в Чикаго.«Большее количество серого вещества связано с лучшей когнитивной функцией, тогда как снижение ведет к болезни Альцгеймера и другим, связанным с деменцией, – говорит Шеннон Халлоуэй, ведущий автор исследования. – Физически активный здоровый образ жизни полезен для здоровья мозга и помогает уменьшить атрофию серого вещества».В исследовании эксперты измерили уровень физической активности 262 пожилых людей. Участники носили неинвазивные устройства в течение семи-десяти дней. Исследователи объяснили, что целью было точное измерение частоты, продолжительности и интенсивности деятельности за это время.По словам Халлоуэй, физическая активность как образ жизни «более реалистична для пожилых людей», чем структурированная программа упражнений, требующая похода в спортзал.В исследовании ученые сравнивали объемы серого вещества участников, отображенные на МРТ, с показаниями неинвазивных устройств и другими данными, полученными в течение этого же года.«Повседневные физические упражнения поддерживают здоровье мозга, и люди всех возрастов должны продолжать увеличивать ежедневную физическую активность в пользу этого», – заключил Хэллоуэй.