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Ученые: Ежедневная активность пожилых людей связана с объемом серого вещества в мозге

Согласно новому исследованию, более высокий уровень повседневной физической активности, даже уборка дома, прогулки с собакой и садоводство, связаны с количеством серого вещества в мозге пожилых людей.
Ученые: Ежедневная активность пожилых людей связана с объемом серого вещества в мозге


Серое вещество в мозге включает участки, ответственные за контроль движения мышц, чувств, мышление, память, речь и многое другое. Объем серого вещества – показатель здоровья мозга, но его количество часто снижается в пожилом возрасте, что может привести даже к появлению симптомов когнитивной дисфункции, как отмечают исследователи Медицинского центра Университета Раша, расположенного в Чикаго.

«Большее количество серого вещества связано с лучшей когнитивной функцией, тогда как снижение ведет к болезни Альцгеймера и другим, связанным с деменцией, – говорит Шеннон Халлоуэй, ведущий автор исследования. – Физически активный здоровый образ жизни полезен для здоровья мозга и помогает уменьшить атрофию серого вещества».

В исследовании эксперты измерили уровень физической активности 262 пожилых людей. Участники носили неинвазивные устройства в течение семи-десяти дней. Исследователи объяснили, что целью было точное измерение частоты, продолжительности и интенсивности деятельности за это время.

По словам Халлоуэй, физическая активность как образ жизни «более реалистична для пожилых людей», чем структурированная программа упражнений, требующая похода в спортзал.

В исследовании ученые сравнивали объемы серого вещества участников, отображенные на МРТ, с показаниями неинвазивных устройств и другими данными, полученными в течение этого же года.

«Повседневные физические упражнения поддерживают здоровье мозга, и люди всех возрастов должны продолжать увеличивать ежедневную физическую активность в пользу этого», – заключил Хэллоуэй.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 17:20
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