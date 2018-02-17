В NASA собираются вернуться к использованию ядерных двигателей

Заниматься разработкой реактора NASA поручила предприятию BWXT Nuclear Energy, которое до этого исследовало вопросы надежности ядерных двигателей для ракет. Специалисты уверены, что ядерные двигатели могут гораздо эффективнее справляться со своей задачей и использовать топливо в наиболее низком количестве. Это даст возможность уменьшить размер ракеты и, соответственно, ускорить время полета.Инженеры в NASA утверждают, что новый реактор позволит снизить требуемый объем топлива. Кроме того, двигатель в космических аппаратах можно будет запускать не один раз. Во время полета космонавты должны будут находиться в специальном отсеке, чтобы защитить организм от радиации. В то же время космическое излучение будет минимальным.