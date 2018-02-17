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Мутанты “Фукусимы”: Последствия радиации изменили генетические коды растений и животных

Когда в 2011 году на японской АЭС “Фукусима” произошла авария, власти страны предпочли скрывать от населения истинные размеры последствий радиации. До сих пор о них умалчивают эксперты, хотя радиация изменила генетические коды растений и животных, превратив их в мутантов.

Мутанты “Фукусимы”: Последствия радиации изменили генетические коды растений и животных


Вокруг данной территории находятся одни руины и люди не спешат заселять опасные места, несмотря на дефицит земли. В сетях были опубликованы материалы, сделанные свидетелем события из Нами. Он запечатлел на камеру кролика, не имеющего ушей, чтобы показать опасность существующего заражения, но СМИ сразу раскритиковали японца, отметив, что никаких доказательств аномалий не существует. Однако жители поддержали своего земляка и стали показывать людям снимки с изображениями страшных представителей флоры и фауны. Первыми жертвами катастрофы стали бабочки, имеющие серьезные изменения в организме. Их крылья стали намного меньше, а также стали иметь узоры, непривычно смотрящиеся на фоне длинных усиков и углубленных глаз. Затем стало известно, что мутация затронула 28% особей, и она продолжает увеличиваться.

Мутанты “Фукусимы”: Последствия радиации изменили генетические коды растений и животных


Пока ученые не знают, как это отразилось на домашнем скоте, но уже встревожены состоянием урожая, собираемого местными фермерами. Кроме гигантских размеров плоды пытаются раздвоиться или скрещиваться друг с другом. Все они подвержены лучевой болезни, так что японцы решили пока воздержаться от употребления даров природы в пищу. Невозможно представить, чтобы люди отказались от традиционных рыбных блюд и суши, но большое количество радиации уже попало в воды моря и может стать причиной изменения его обитателей. Сейчас нормы йода возле АЭС уже превысили свой уровень в 3335 раз, что грозит гибелью будущим потомкам живых организмов, изменяя их генетику и препятствуя размножению.

Мутанты “Фукусимы”: Последствия радиации изменили генетические коды растений и животных


Население страны очень терпеливо и привыкло к природным катастрофам, а также никто из людей не конфликтует с начальством, зная свое место на работе. Также молодежь воспитывается в смирении и покорности воли старшим, но такие события вызвали массовое негодование. Все хотят знать правду о происшествии тех лет, а независимые издания сообщили, что компания, занимающаяся ликвидацией последствий аварии, заставляла сотрудников закрывать приборы свинцовыми пластинами. Это могло вызывать массовое облучение людей, после чего медики решили провести личное расследование ситуации. Также это касается смерти бывшего главы станции Macao Есида, у которого была онкология. Японцы даже не сомневаются, что истинным виновником стала радиация, полученная им во время работы. В наше время над блоком сооружения был замечен поднимающийся густой дым, хотя эксперты говорили об обычном водном паре. Население уже не верит рассказам ученых, потому что здесь часто происходят странные события. Все меры по уничтожению последствий почти не сдвинулись с места, а уровень опасности остается высоким. Также есть информация о выбросах в грунтовые воды океанического дна, где уже найден радиоактивный цезий.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:08
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