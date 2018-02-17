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Китайская деревня миллионеров Хуаси стала главной экономической достопримечательностью страны
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Китайская деревня миллионеров Хуаси стала главной экономической достопримечательностью страны

Времена, когда эта страна считалась бедным азиатским уголком, давно канули в лету, так что сейчас в КНР кроме среднего класса есть много богатых людей. Деревня миллионеров Хуаси стала главной достопримечательностью и показателем экономических чудес, расположившись возле Шанхая.

Китайская деревня миллионеров Хуаси стала главной экономической достопримечательностью страны


Все началось с необычного эксперимента в 60-х годах, ставшего виновником процветания обычных сельских жителей. Сегодня даже малообеспеченная семья имеет на счету миллион юаней, а также является акционером корпорации, получая доходы от компаний, работающих в этом уголке. Часть прибыли идет на социальные и экономические нужды деревни, в которой нет разваливающихся старых домов. Население живет в современных особняках или квартирах, соревнующихся между собой в архитектурных изюминках, а еще предпочитает покупать транспорт самых престижных брендов. Туристы поражены обилием зелени на фоне фонтанов и чистых прудов, где плавают карпы и черепахи. Тут нет привычного шума мегаполисов, и экология стала главной темой для работы комиссии, закрывающей все вредные производства.

Китайская деревня миллионеров Хуаси стала главной экономической достопримечательностью страны


Благодаря их деятельности завод очищает сточные воды и вложены большие средства для озеленения 40% территории деревни. Местные люди обожают заниматься спортом, так что власти построили для них стадионы и плавательные бассейны, а также есть теннисные корты и скалодром. Любители такого досуга подчеркивают, что китайцы с древних времен играли в подобие нынешнего футбола, так что сейчас проводятся многие состязания в разных направлениях и среди людей есть много чемпионов. Старшее поколение предпочитает занятия цигун, чтобы достичь гармонии между телом и духом. Группы собирают в парках и выполняют движения под руководством учителя Ли Шицая. Он всегда рассказывает о древних правилах даосизма, позволяющих научиться правильному дыханию и контролировать эмоции.
Это позволяет избежать многих недугов и продлевает человеческую жизнь.

Китайская деревня миллионеров Хуаси стала главной экономической достопримечательностью страны


Однако попасть сюда можно только по приглашению или во время тура, так что жители никогда не сталкиваются с преступниками. Они утверждают, что их чудо является настоящей моделью будущего социализма, отметив 50-летие Хуаси постройкой небоскреба, имеющего высоту 382 метра. Он создан согласно правилам Фэн-шуй и внутри имеет роскошный отель с номерами, сменяющимися ресторанами и кафе, где можно попробовать кухню разных регионов страны. Символом богатства деревни стала золотая фигура быка, весом в одну тонну, но гости поражаются чистотой и планировкой этого уголка, а особо любят посещать парк, в котором находятся копии самых известных достопримечательностей мира. Местные власти уделяют внимание социальным вопросам людей, так что обучение в школах и услуги медиков тут бесплатные, а продукты имеют высокое качество.

Китайская деревня миллионеров Хуаси стала главной экономической достопримечательностью страны


Хуанси не может порадовать путешественников азартными развлечениями или стриптизом в ночных клубах, потому что жители привыкли рано ложиться спать, чтобы утром начинать рабочий день. В местном музее можно узнать много интересного об истории развития китайского чуда, где раньше жили бедняки, занимающиеся сельским хозяйством. Это случилось благодаря предпринимателю У Жэньбао, который до сих пор считается самым уважаемым человеком. С ним часто встречаются самые известные политики и чиновники, а в 60-х годах, когда мужчина был секретарем парткома, он сразу убедил односельчан заняться развитием текстильной промышленности и металлургии. Они сразу подержали лидера, организовав производство и уделив много времени работе, на которой нет выходных дней, но это никого не возмущает. Такие усилия быстро оправдали себя и вместе с расширением ассортимента появились рынки сбыта товаров и начала поступать прибыль.

Китайская деревня миллионеров Хуаси стала главной экономической достопримечательностью страны


Сейчас продукция китайцев поступает в 50 стран мира, включая Россию, а потребителям нравится отличное качество вещей и доступные цены. Потому люди стали обладателями огромного состояния, но при этом тут есть один закон. Если член общины решил уехать из этого места, он лишается своего достатка, а распределением бюджета занимается администрация, так что пятая часть общего дохода распределяется поровну между тружениками и их детьми. Каждая особа получает пособие 500 долларов и 150 килограмм риса, а 100-летним долгожителям и их семьям выплачивается 1500 долларов. В Хуаси школа имеет современные учебные и жилые корпуса, стадион и хозяйство, а дети постоянно имеют в рационе фрукты и овощи. Люди сами построили ее на свои средства и сделали учреждение бесплатным. После окончания учебы выпускники сразу могут работать, а население уже составляет 70000 человек. Наследники основателя продолжают вести бизнес, показывая отличное понимание законов рынка вместе с интуицией и четкими расчетами. На своем примере китайцы показали, как можно грамотно вести хозяйство в сельской местности, обеспечив нормальное существование каждого индивидуума.
dzen / Общество / Авторские новости
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:05
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