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В ОБСЕ заметили обострение военного конфликта на Донбассе

Представитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что на территории Донбасса наблюдается новое обострение военной ситуации. Так он отметил, что наблюдатели снова видят нарушения режима перемирия, что соответственно ведет к эскалации насилия.

В ОБСЕ заметили обострение военного конфликта на Донбассе


Во время очередного брифинга по Донбассу Хуг сказал, что обеим сторонам следует придерживаться плана Минских соглашений. Таким образом, чтобы выполнять условия, необходимо исключить разногласия между собой.

По данным наблюдателей, на прошлой неделе было зафиксировано рост нарушений перемирия на 30%. Также за это время проявилось 15 случаев нарушений договоренности о размещении вооружений. Из этого числа 9 нарушений принадлежит украинской армии. Помимо этого представители ОБСЕ обнаружили факты передвижения украинских военных рядом с населенным пунктом Новоалександровка, находящегося в западной части Луганского региона.
Политика
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:04
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