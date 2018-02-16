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Илон Маск объяснил падение основной первой ступени ракеты Falcon Heavy

Глава компании SpaceX Илон Маск объяснил то, почему не удалось успешно посадить центральный разгонный блок ракеты-носителя Falcon Heavy. Как сообщают в издании Space.com, двум внешним двигателям не хватило жидкости для зажигания. По словам Маска, решение данной проблемы не должно вызвать каких-либо трудностей у специалистов компании.

Илон Маск объяснил падение основной первой ступени ракеты Falcon Heavy


Стоит напомнить, что боковые ускорители ракеты удачно приземлились на посадочные площадки LZ-1 и LZ-2. Перед пуском ожидалось, что SpaceX предпримет попытку поимки обтекателя на специальное судно, но этого так и не случилось. Все остальные системы носителя отработали в штатном режиме, поэтому перед очередным пуском Falcon Heavy следует решить проблему, которая стала причиной крушения основной первой ступени.

Стоит также отметить, что американская компания работает над созданием новой плавучей платформы, которая будет заниматься приемом ускорителей на воде. Таким образом, автономная баржа станет помощником второму судну в Атлантическом океане, поскольку именно в том регионе чаще всего садится первая ступень ракеты Falcon 9.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:40
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