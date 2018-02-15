Hubble NASA запечатлел гигантский умирающий шторм на Нептуне

Огромные темные бури на Нептуне были впервые обнаружены в конце 1980-х годов космическим аппаратом NASA «Вояджер-2». С тех пор только у Hubble была резкость в синем свете, чтобы отследить стихию на планете. Телескоп обнаружил гигантский шторм впервые в 2015 году, но теперь он сокращается.Подобно Большому красному пятну Юпитера (GRS), буря вращается в антициклонном направлении и высасывает материал из глубины атмосферы льда гигантской планеты. Неуловимая особенность дает астрономам уникальную возможность изучать глубокие ветры Нептуна, которые невозможно измерить непосредственно.Материал темного пятна может представлять собой сероводород. В отличие от гигантского шторма на Юпитере, получившем имя Большое красное пятно, который бушует в течение как минимум 200 лет, темные вихри Нептуна продолжались всего несколько лет. Это первый шторм таких больших размеров, который фактически был сфотографирован, поскольку он умирает.«У нас нет доказательств того, как формируются эти вихри или как быстро они вращаются. Скорее всего, они возникают из-за нестабильности в срезанных ветрах на восток и запад», - сказал Агустин Санчес-Лавега из Университета Страны Басков в Испании.Темный вихрь ведет себя иначе, чем предсказали планетные наблюдатели. «Похоже, мы наблюдаем кончину этого темного вихря, и это отличается от того, что мы ожидали увидеть в ходе исследования. Наше динамическое моделирование говорит о том, что антициклоны под действием сдвига ветра Нептуна, вероятно, дрейфуют к экватору. Мы думали, что как только вихрь окажется слишком близко к экватору, он разрушится и, возможно, создаст впечатляющую вспышку активности облаков», - сказал Майкл Х. Вонг из Калифорнийского университета в Беркли.