Ученые обнаружили у птиц и приматов аналогичные клетки мозга, отвечающие за интеллект
Типы нейронных клеток в мозге птиц, связанные с поведением и познанием, подобны клеткам в неокортексе млекопитающих, большой слоистой структуре на внешней поверхности мозга, где происходит обработка более высокого порядка, сообщают ученые.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, ученые из Чикагского университета показывают, что некоторые нейроны в мозгу птиц образуют одну и ту же схему и имеют такую же молекулярную подпись, что и клетки, обеспечивающие возможность соединения между различными областями млекопитающих неокортекса. Исследователи обнаружили, что аллигаторы также разделяют эти типы клеток, предполагая, что в то время как мозг млекопитающих, птиц и рептилий имеет очень разные анатомические структуры, они работают с использованием одного и того же общего набора типов клеток головного мозга.
Как неокортекс млекопитающих, так и структура в мозге птицы, называемая дорзальным желудочковым гребнем (DVR), развиваются из эмбриональной области, называемой мозговой пузырь. Однако эти два региона созревают в совершенно разных формах. Неокортекс состоит из шести различных слоев, в то время как DVR содержит большие кластеры нейронов, называемых ядрами.
Из-за этой различной анатомии многие ученые предположили, что DVR птицы не соответствует коре млекопитающих, но вместо этого аналогична другой структуре мозга млекопитающих, называемой миндалевидной.
В новом исследовании, возглавляемом аспирантом Стивеном Бриско, команда обнаружила, что другие популяции нейронов в DVR птиц разделяют молекулярные сигнатуры с неоконтикальными внутриклеточными клетками или IT-нейронами. Эти ИТ-нейроны образуют критическое звено в схеме неокортекса. Они помогают обмениваться информацией между различными неокортикальными слоями и кортикальными областями с одной стороны мозга на другую. Затем команда расширила свою работу от птиц до рептилий и идентифицировала ИТ-нейроны в аналогичном месте в DVR аллигатора.
Исследование предполагает интересную возможность того, что птицы и приматы эволюционировали независимо, развивая совершенно разные структуры мозга, но начиная с одних и тех же общих наборов типов клеток.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, ученые из Чикагского университета показывают, что некоторые нейроны в мозгу птиц образуют одну и ту же схему и имеют такую же молекулярную подпись, что и клетки, обеспечивающие возможность соединения между различными областями млекопитающих неокортекса. Исследователи обнаружили, что аллигаторы также разделяют эти типы клеток, предполагая, что в то время как мозг млекопитающих, птиц и рептилий имеет очень разные анатомические структуры, они работают с использованием одного и того же общего набора типов клеток головного мозга.
Как неокортекс млекопитающих, так и структура в мозге птицы, называемая дорзальным желудочковым гребнем (DVR), развиваются из эмбриональной области, называемой мозговой пузырь. Однако эти два региона созревают в совершенно разных формах. Неокортекс состоит из шести различных слоев, в то время как DVR содержит большие кластеры нейронов, называемых ядрами.
Из-за этой различной анатомии многие ученые предположили, что DVR птицы не соответствует коре млекопитающих, но вместо этого аналогична другой структуре мозга млекопитающих, называемой миндалевидной.
В новом исследовании, возглавляемом аспирантом Стивеном Бриско, команда обнаружила, что другие популяции нейронов в DVR птиц разделяют молекулярные сигнатуры с неоконтикальными внутриклеточными клетками или IT-нейронами. Эти ИТ-нейроны образуют критическое звено в схеме неокортекса. Они помогают обмениваться информацией между различными неокортикальными слоями и кортикальными областями с одной стороны мозга на другую. Затем команда расширила свою работу от птиц до рептилий и идентифицировала ИТ-нейроны в аналогичном месте в DVR аллигатора.
Исследование предполагает интересную возможность того, что птицы и приматы эволюционировали независимо, развивая совершенно разные структуры мозга, но начиная с одних и тех же общих наборов типов клеток.