Ученые обнаружили у птиц и приматов аналогичные клетки мозга, отвечающие за интеллект

В новом исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, ученые из Чикагского университета показывают, что некоторые нейроны в мозгу птиц образуют одну и ту же схему и имеют такую же молекулярную подпись, что и клетки, обеспечивающие возможность соединения между различными областями млекопитающих неокортекса. Исследователи обнаружили, что аллигаторы также разделяют эти типы клеток, предполагая, что в то время как мозг млекопитающих, птиц и рептилий имеет очень разные анатомические структуры, они работают с использованием одного и того же общего набора типов клеток головного мозга.Как неокортекс млекопитающих, так и структура в мозге птицы, называемая дорзальным желудочковым гребнем (DVR), развиваются из эмбриональной области, называемой мозговой пузырь. Однако эти два региона созревают в совершенно разных формах. Неокортекс состоит из шести различных слоев, в то время как DVR содержит большие кластеры нейронов, называемых ядрами.Из-за этой различной анатомии многие ученые предположили, что DVR птицы не соответствует коре млекопитающих, но вместо этого аналогична другой структуре мозга млекопитающих, называемой миндалевидной.В новом исследовании, возглавляемом аспирантом Стивеном Бриско, команда обнаружила, что другие популяции нейронов в DVR птиц разделяют молекулярные сигнатуры с неоконтикальными внутриклеточными клетками или IT-нейронами. Эти ИТ-нейроны образуют критическое звено в схеме неокортекса. Они помогают обмениваться информацией между различными неокортикальными слоями и кортикальными областями с одной стороны мозга на другую. Затем команда расширила свою работу от птиц до рептилий и идентифицировала ИТ-нейроны в аналогичном месте в DVR аллигатора.Исследование предполагает интересную возможность того, что птицы и приматы эволюционировали независимо, развивая совершенно разные структуры мозга, но начиная с одних и тех же общих наборов типов клеток.