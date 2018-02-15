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Океанографы решили тайну выживания фитопланктона в бедных тихоокеанских регионах

Набухание в восточном экваториальном Тихом океане обеспечивает необходимые питательные вещества для микроскопических растений региона, но железо - ключевой ингредиент, который облегчает потребление азота - в дефиците. Чтобы компенсировать нехватку, группа фитопланктона собирается, чтобы переработать дефицитный металл и сохранить его в своей среде обитания, обнаружили ученые из Калифорнийского университета Ирвин (UCI).

Океанографы решили тайну выживания фитопланктона в бедных тихоокеанских регионах


«На протяжении десятилетий океанографы понимали важную удобряющую роль, которую играет железо в окружающей среде океана. Водные растения не будут поглощать азот в отсутствие металла, что является ограничивающим фактором их воспроизводства и роста», - сказал Патрик Рафтер из UCI, ведущий автор исследования.

Это понимание важно, по словам Рафтера, поскольку эти организмы помогают регулировать глобальный климат, вытягивая атмосферный углекислый газ в океан. Но для этого процесса необходимы определенные условия.

Наблюдаемая продуктивность тихоокеанского фитопланктона среди этого дисбаланса питательных веществ давно озадачила океанографов. Поиск геохимических подсказок для объяснения потребления азота и роста растений в бедных водами водах, подвергшихся анализу ядер осадочных отложений, насчитывающих миллион лет. Ученые собрали образцы воды на борту исследовательского судна в сотнях миль к западу от Галапагосских островов, дабы тщательно проанализировать их.

Анализы показали, что железо перерабатывается в системе более эффективно, чем другие элементы. Для ученых, изучающих сообщества фитопланктона в этом регионе, на самом деле является очень важным представлением о том, как система работает, как морская жизнь растений функционирует в океане. Это микробное сообщество разработало исключительный способ возобновления железа в своем ареале обитания, заявляют океанографы. В конечном счете это приводит к росту растений, которые могут повлиять на разделение океана и атмосферы углекислым газом, что влияет на глобальный климат.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 18:10
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