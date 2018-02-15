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Специалисты впервые получили снимок "бублика" вокруг черной дыры

Используя мощный телескоп ALMA, ученым удалось получить снимки «бублика», который представляет собой диск черной дыры. Ученый Масатоси Иманиси из Японии рассказал, что до создания телескопа ALMA, увидеть и доказать существования диска вокруг черной дыры было невозможно. Теперь, после полученных снимков ни у кого не осталось сомнений, что «бублик» действительно существует.

Обычно, черные дыры находятся в центре галактики, и как правило весят больше, чем Солнце в миллионы, а может и миллиарды раз. Из-за своих размеров черные дыры поглощают все небесные тела на своем пути, а после этого выбрасывают пучки разогретой плазмы, которая вращается вокруг черной дыры почти со скоростью света.
Специалисты впервые получили снимок "бублика" вокруг черной дыры

Выбросы разогретой плазмы говорят о том, что черная дыра может поглотить ограниченное количество материи, а остатки становятся тем самым «бубликом». Для изучения ученые выбрали черную дыру в галактике М77. Уже известно, что «бублик» на данной дырой неравномерно вращается, а это значит, что кроме силы тяжести этими процессами управляет еще что-то.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 20:50
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