Специалисты впервые получили снимок "бублика" вокруг черной дыры

Обычно, черные дыры находятся в центре галактики, и как правило весят больше, чем Солнце в миллионы, а может и миллиарды раз. Из-за своих размеров черные дыры поглощают все небесные тела на своем пути, а после этого выбрасывают пучки разогретой плазмы, которая вращается вокруг черной дыры почти со скоростью света.Выбросы разогретой плазмы говорят о том, что черная дыра может поглотить ограниченное количество материи, а остатки становятся тем самым «бубликом». Для изучения ученые выбрали черную дыру в галактике М77. Уже известно, что «бублик» на данной дырой неравномерно вращается, а это значит, что кроме силы тяжести этими процессами управляет еще что-то.