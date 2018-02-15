АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 70.67 USD 56.59
Курс валют на 16.02.2018

Шведская модель Пикси Фокс ради осиной талии удалила шесть ребер

Пикси Фокс, являющаяся шведской фотомоделью, решилась на экстремальное хирургическое вмешательство по улучшению внешности.

Шведская модель Пикси Фокс ради осиной талии удалила шесть ребер

Пикси Фокс, за-ради осиной талии, удалила шесть ребер. По словам пластических хирургов, подобные процедуры сейчас очень популярны среди звёзд. Эксперты предполагают, что ради идеальной фигуры то же самое сделала и модель Ким Кардашьян.

Шведская модель Пикси Фокс ради осиной талии удалила шесть ребер

Стоит отметить, что пластические хирургические вмешательства не всегда заканчиваются благополучно. Несколько месяцев назад интернет потрясли снимки иранской «Анджелины Джоли». Девушка, чтобы быть похожей на любимую американскую актрису, полностью перекроила своё лицо, при этом сильно похудела. Однако, в итоге, по мнению критиков, она перевоплотилась в героиню из мультфильма «Труп невесты». Позднее оказалось, что пластики не так и много, а огромные губы и неестественно вздернутый нос появились благодаря фотошопу.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Ефремова и Добровольской женится на женщине,
Колонка Apple HomePod может испортить своим
Палеонтологи: Ящерицы передвигались на задних
Глюк’oZa спровоцировала слухи о разводе, сняв
На юге Израиля началась программа симуляции
Анна Семенович поразила гостей Кремля черной
Психологи из Оксфордского университета не считают
Требования Меган Маркл по поводу ее макияжа
Астрономы поймали инопланетный сигнал из соседней
В ОАЭ объявлен грант в $ 500 тысяч за
Астероиды могут быть применены в качестве
Ученые выявили набор нервных клеток,
В Китае принято решение разблокировать социальную
Космический телескоп NASA Kepler обнаружил 100
Астрономы выявили, что супермассивные черные дыры
Спасение амазонских лесов от вырубки оказалось
Новый препарат ученых из Японии избавит за сутки
Учёные: Салфетка будет следить за здоровьем
Учёные открыли новый тип антибиотиков при помощи
Технология на основе CRISPR может обнаруживать
Крис Рок признался в супружеских изменах
Ученые нашли новый метод отслеживания
Hubble NASA запечатлел гигантский умирающий шторм
Ученые: Обнаруженный новый инструмент CRISPR-Cas9
Анита Цой сменила имидж и стала платиновой
Ученые обнаружили у птиц и приматов аналогичные
Браузер Chrome приступил к блокировке навязчивой
Дарья Донцова в рамках шоу откровенно расскажет о
В РФ произошел масштабный сбой в работе YouTube
Специалисты впервые получили снимок "бублика"
Просмотреть все новости