Шведская модель Пикси Фокс ради осиной талии удалила шесть ребер

Пикси Фокс, за-ради осиной талии, удалила шесть ребер. По словам пластических хирургов, подобные процедуры сейчас очень популярны среди звёзд. Эксперты предполагают, что ради идеальной фигуры то же самое сделала и модель Ким Кардашьян.Стоит отметить, что пластические хирургические вмешательства не всегда заканчиваются благополучно. Несколько месяцев назад интернет потрясли снимки иранской «Анджелины Джоли». Девушка, чтобы быть похожей на любимую американскую актрису, полностью перекроила своё лицо, при этом сильно похудела. Однако, в итоге, по мнению критиков, она перевоплотилась в героиню из мультфильма «Труп невесты». Позднее оказалось, что пластики не так и много, а огромные губы и неестественно вздернутый нос появились благодаря фотошопу.