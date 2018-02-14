Ген, провоцирующий рак, контролирует воспаление в здоровых тканях - ученые

Группа исследователей из Национального центра по исследованию рака (CNIO) недавно обнаружила неожиданную связь между процессами воспаления и раком. В поджелудочной железе один из генов, повышающий риск развития рака поджелудочной железы, также контролирует воспаление. Этот вывод предлагает «основные концептуальные изменения», говорит Пако Реаль из CNIO. Как и для понимания происхождения опухолей, находка предлагает новые стратегии профилактики рака поджелудочной железы. Исследование опубликовано в Nature.Воспаление обычно считается защитным механизмом, организованным клеткой в ответ на внешний патоген. Но результаты исследователей CNIO показывают специфические механизмы контроля, которые подавляют воспаление при нормальном функционировании поджелудочной железы. Начиная с этого концептуального изменения, группа CNIO также обнаружила, что в поджелудочной железе молекулярные механизмы, участвующие в нормальных функциях здоровой ткани, такие как клеточная дифференциация, также подавляют воспаление.Эти результаты проясняют предыдущие результаты тех же исследователей, которые показывают, что у мышей без механизма, ингибирующего воспаление, поджелудочная железа подвержена развитию рака, вызванного мутациями в гене KRAS, ключевом гене рака поджелудочной железы. Механизм, контролирующий воспаление, представляет собой ген под названием NR5A2.NR5A2 - это переключатель, который активирует воспаление. У людей были определены варианты этого гена, повышающего риск развития рака поджелудочной железы. Эти варианты распространены в популяции, поскольку их недостаточно, чтобы вызвать рак поджелудочной железы, но теперь исследователи знают, что они связаны с триггером начальных стадий воспаления и повышенным риском, если они также возникают наряду с другими обстоятельствами, такими как мутации KRAS.Исследователи считают, что обнаружение начальных состояний воспаления также обеспечит полезные предупреждающие знаки. Но они должны быть способны обнаруживать эти признаки с помощью простого анализа крови.