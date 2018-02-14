Нацисты сконструировали космический корабль для полетов на Луну в виде колокола
«Нацистский колокол» - это программа нацистов по исследованию планет Солнечной системы, в рамках которой был создан для этих целей настоящий космический корабль. По крайней мере, так заявляют конспирологи, уверенные, что во время Второй Мировой войны такие полеты осуществлялись на Луну.
Согласно неподтвержденным данным проектом «Die Glocke» руководил генерал Ганс Каммлер, под началом которого была разработана «ФАУ-2» - первая баллистическая ракета дальнего радиуса. Примечательно, что о космическом аппарате в форме колокола сняли киноленту, где говорилось о том, что его размеры достигали 3 м, а сделан он был из легкого сплава меди.
«Нацистский колокол» сначала разрабатывался как оружие, с помощью которого нацисты планировали получить господство в воздухе во время Второй Мировой войны. Однако вскоре программа приобрела более масштабные размахи и, по словам очевидцев, космолет мог покидать атмосферу Земли и устремляться в открытый космос. Заправлялся он таинственным красным веществом, предположительно ртутью.
После крушения Третьего Рейха разработки были предположительно вывезены в США. Конспирологи уверены, что знаменитое крушение НЛО под Розуэллом есть не что иное, как испытания «нацистского колокола».
Согласно неподтвержденным данным проектом «Die Glocke» руководил генерал Ганс Каммлер, под началом которого была разработана «ФАУ-2» - первая баллистическая ракета дальнего радиуса. Примечательно, что о космическом аппарате в форме колокола сняли киноленту, где говорилось о том, что его размеры достигали 3 м, а сделан он был из легкого сплава меди.
«Нацистский колокол» сначала разрабатывался как оружие, с помощью которого нацисты планировали получить господство в воздухе во время Второй Мировой войны. Однако вскоре программа приобрела более масштабные размахи и, по словам очевидцев, космолет мог покидать атмосферу Земли и устремляться в открытый космос. Заправлялся он таинственным красным веществом, предположительно ртутью.
После крушения Третьего Рейха разработки были предположительно вывезены в США. Конспирологи уверены, что знаменитое крушение НЛО под Розуэллом есть не что иное, как испытания «нацистского колокола».
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 22:40