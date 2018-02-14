Нацисты сконструировали космический корабль для полетов на Луну в виде колокола

Согласно неподтвержденным данным проектом «Die Glocke» руководил генерал Ганс Каммлер, под началом которого была разработана «ФАУ-2» - первая баллистическая ракета дальнего радиуса. Примечательно, что о космическом аппарате в форме колокола сняли киноленту, где говорилось о том, что его размеры достигали 3 м, а сделан он был из легкого сплава меди.«Нацистский колокол» сначала разрабатывался как оружие, с помощью которого нацисты планировали получить господство в воздухе во время Второй Мировой войны. Однако вскоре программа приобрела более масштабные размахи и, по словам очевидцев, космолет мог покидать атмосферу Земли и устремляться в открытый космос. Заправлялся он таинственным красным веществом, предположительно ртутью.После крушения Третьего Рейха разработки были предположительно вывезены в США. Конспирологи уверены, что знаменитое крушение НЛО под Розуэллом есть не что иное, как испытания «нацистского колокола».