Эксперты: Материализм приводит к девальвации брака

Джейсон Кэрролл, профессор брачных и семейных исследований BYU, и два аспиранта, Эшли ЛеБарон и Хизер Келли, рассказали о корне неудовлетворенности, вызванной материализмом, – ослабшее представление о важности самого брака.«Мы знаем, что материализм способствует неправильному управлению капиталом, что приводит к долгам и напряжению, но финансовые факторы могут быть не единственной проблемой в этих ситуациях, – сказал Кэрролл. – Материализм не является изолированным жизненным приоритетом, поскольку стремление к деньгам и владениям нивелирует другие аспекты жизни, в том числе личные отношения».Кэрролл с командой изучили 1310 замужних людей с точки зрения материализма, восприятия важности брака и удовлетворения браком.Исследование показало, что высокий уровень материализма связан с уменьшением чувства важности брака и удовлетворенности им. Одна из возможных причин заключается в том, что материализм вытесняет другие жизненные приоритеты и создает нехватку времени для общения, разрешения конфликтов и близости.Ученые пришли к выводу, что материалистические супруги ищут счастья в имуществе, а не в людях, поэтому уделяют меньше времени и энергии для успеха своего брака.