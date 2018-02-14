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Эксперты: Материализм приводит к девальвации брака

Новое исследование изучило, как влияет материализм в браке на отношение к последнему, и пришло к неутешительным выводам.
Эксперты: Материализм приводит к девальвации брака


Джейсон Кэрролл, профессор брачных и семейных исследований BYU, и два аспиранта, Эшли ЛеБарон и Хизер Келли, рассказали о корне неудовлетворенности, вызванной материализмом, – ослабшее представление о важности самого брака.

«Мы знаем, что материализм способствует неправильному управлению капиталом, что приводит к долгам и напряжению, но финансовые факторы могут быть не единственной проблемой в этих ситуациях, – сказал Кэрролл. – Материализм не является изолированным жизненным приоритетом, поскольку стремление к деньгам и владениям нивелирует другие аспекты жизни, в том числе личные отношения».

Кэрролл с командой изучили 1310 замужних людей с точки зрения материализма, восприятия важности брака и удовлетворения браком.

Исследование показало, что высокий уровень материализма связан с уменьшением чувства важности брака и удовлетворенности им. Одна из возможных причин заключается в том, что материализм вытесняет другие жизненные приоритеты и создает нехватку времени для общения, разрешения конфликтов и близости.

Ученые пришли к выводу, что материалистические супруги ищут счастья в имуществе, а не в людях, поэтому уделяют меньше времени и энергии для успеха своего брака.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 11:22
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