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Британский " путешественник из будущего" успешно прошел проверку на детекторе лжи и сообщил о переменах на Земле

Британский " путешественник из будущего" после успешной проверки на детекторе лжи охотно говорил о грядущих переменах на Земле. Этот человек раньше утверждал, что попал сюда из 2030 г.

Мужчина отметил, что нынешний глава США будет избран народом еще раз, но после него пост достанется Илану Ремике. Также будет расти популярность биткоина вместе с традиционной валютой, но еще продолжаться климатические изменения планеты, и жители европейских стран ощутят сильное похолодание.

Британский " путешественник из будущего" успешно прошел проверку на детекторе лжи и сообщил о переменах на Земле


Во время общения путешественник во времени не хотел показывать свое лицо, предпочитая оставаться анонимом. Эксперты были поражены, как легко британец справился с заданиями, хотя утверждает, что достиг 50-летия, но перед прибытием сюда принял омолаживающий препарат. В его мире ИИ правит миром, и технологии позволят домам вести хозяйство без участия людей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:20
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