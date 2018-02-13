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Самый мощный "охотник" за инопланетной жизнью спектрограф ESPRESSO наконец запущен

Чилийский комплекс телескопов VLT исследователи дополнили самым мощным «охотником» на инопланетную жизнь - спектрографом ESPRESSO в декабре прошлого года. После серии успешных тестов он наконец был запущен.

Самый мощный "охотник" за инопланетной жизнью спектрограф ESPRESSO наконец запущен


Комбинация VLT из четырех индивидуальных 8,2-метровых телескопов была достаточно впечатляющей, несмотря на то, что не достигала полной мощности. Добавление ESPRESSO, спектрографа, использующего радиальную скорость и обнаружение транзита для обнаружения невидимых сигнатур экзопланет, в разы прибавит мощности VLT.

Теперь VLT Южной обсерватории, наконец, впервые использовал комбинированный свет каждого телескопа. Это означает, что комплекс теперь является самым большим оптическим телескопом, существующим в отношении обширных областей пространства, которые он охватывает. И с ESPRESSO он достигнет полного потенциала в чтении Вселенной на наличие признаков жизни.

«Звезды и их экзопланеты связаны гравитацией: экзопланета вращается вокруг своей далекой родительской звезды так же, как планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца. Но планета на орбите вокруг звезды проявляет свое собственное гравитационное притяжение, так что центр тяжести всей системы (барицентра) немного удален от центра звезды, а сама звезда вращается вокруг этой точки. Движение звезды по нашей линии зрения создает крошечный сдвиг в спектре светила через эффект Допплера. Этот минутный эффект может быть обнаружен очень чувствительными инструментами и является свидетельством наличия планеты. Это «перетягивание каната» между звездами и их экзопланетами можно увидеть (точнее, измерить) ESPRESSO», - объясняют в ESO о том, как работает ESPRESSO.

Достаточно сказать, что новая необъятность области, из которой собирать данные, также открывает безграничные возможности для ESPRESSO в поисках чужой жизни. Спектрограф, который теперь работает на полную мощность, также означает, поможет обнаружить много систем с подобными биосигналами и атмосферными условиями потенциально обитаемых экзопланет в системе Trappist-1 далеко за пределами Солнечной системы. Следовательно, ученые сейчас ближе, чем когда-либо, к решению вопроса о том, является ли человечество одиноким во Вселенной.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:50
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