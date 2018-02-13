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Новый прибор изучения темной материи DESI создаст первую 3D-карту Вселенной

Четырехметровый телескоп Николаса У. Майолла, установленный внутри 14-этажного купола высотой 500 тонн на вершине пика Аризоны 45 лет назад, считался самым передовым в мире. Сегодня это не так. Поэтому он был временно снят с должности для трансформации в Спектроскопический аппарат изучения темной материи DESI.

Новый прибор изучения темной материи DESI создаст первую 3D-карту Вселенной


Когда он будет завершен весной 2019 года, DESI создаст самую крупную трехмерную карту нашей Вселенной. Команда, стоящая за проектом, надеется, что она может ответить на некоторые давние вопросы, например, почему Вселенная расширяется на все ускоряющихся темпах, и какую роль играет темная энергия в этом расширении. В проекте DESI участвуют более 465 ученых из 70 научных учреждений, возглавляемые Национальной лабораторией Департамента энергетики Лоуренса Беркли.

Как заявил представитель научного сообщества Гарвардского университета, создание DESI принципиально новых карт Вселенной на основе тонких эффектов объединения галактических образований выведут астрофизиков на новый уровень в космологии.

В первую очередь DESI исследует теории о гравитации и раннем образовании Вселенной, и исследователи надеются, что прибор будет захватывать массовые измерения для обильных, но загадочных, субатомных частиц, называемых нейтрино, предположительно составляющих темную материю. Он выполнит это, используя кластер из 5000 движущихся роботов, каждый из которых будет направлять волоконно-оптический кабель на конкретные объекты в глубоком космосе, включая квазары, скрывающие активные черные дыры. Проводя свет от этих космических объектов до десяти спектрографов, оптоволоконные кабели позволят DESI заглянуть в истоки Вселенной примерно 11 миллиардов лет назад.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:27
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