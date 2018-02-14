Ученые СПбГУ успешно наделили графен свойствами золота

Отличная электрическая проводимость графена давно известна, причем так же определено, что при взаимодействии со структурами кобальта и золота, он может «поглотить» особенности данных металлов. Учеными Северной столицы синтезирован механизм, принцип действия которого базируется на графене с магнитным кобальтом, содержащим золото, что способствует его намагничиванию. Физиками были проанализированы полученные результаты.Как оказалось, такой графен можно использовать в составе квантового компьютера. Причем главная сложность у подобных прототипов устройств, представляется скоростью, при которой элементами данных (кубитами) не удается провести нужное число комплекса операций и сохранить итоги вычислений из-за взаимодействия с условиями внешней среды. Именно в решении этой проблемы могут помочь кубиты, на основе квантовых ресурсов, с базой из магнитного графена.