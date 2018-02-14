Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов

Маленькое развлечение японцев превратилось в масштабное событие, охватившее страну. Когда в 50-х годах школьники решили вылепить из снега забавные фигурки животных, красовавшихся в парке города Саппоро, они даже не предполагали, что эта традиция получит свое продолжение. Сейчас здесь проводится фестиваль скульптур, украшающих разные районы. Кроме территории Одори в конкурсе принимают участие умельцы ночного квартала Сусукино, а также огромная экспозиция из 400 шедевров размещена на стадионе Цудомо.Самые крупные образцы занимают почетное место в парковой зоне, хотя в это время года тут почти нет снега. Мастера используют поручные средства в виде дерева или металла для основы, после чего создают уникальные изваяния. С 70-х годов сюда стали приезжать команды из разных уголков мира, чтобы тоже принять участие в соревновании. Миллионы зрителей собираются на празднике и оценивают их работы, оказавшись в это время среди изюминок снежного королевства.Кроме известных архитектурных шедевров можно увидеть исторические сюжеты и любимых героев из фильмов или детских передач. Гости с удовольствием рассматривают смешные изображения политиков и звезд, сменяющиеся темами природы. Вечерами в этих местах зажигается иллюминация, после чего скульптуры становятся похожими на сказочных персонажей. Туристы могут развлечь себя катанием на лыжах или коньках, спуститься на санках с горы или посмотреть фристайл. Меломаны отправляются на концерты и спектакли, а дальше можно оценить блюда местной кухни и надолго запомнить посещения загадочной страны.Саамы и лопари отмечают день единения, уходящий своими корнями в древность. Они считают себя потомками гиперборейцев, являясь самыми старыми европейскими племенами, живущими в северных краях. Средневековые жители считали эти народы могучими колдунами, обладающими ясновидением и умением повелевать погодой. Однако 60000 саамов задумались о такой теме из-за разделения народа, жившего в разных странах. Первый совет состоялся в Тронхейме, но события 1917 года помешали воплотить мечты в реальность. Только в конце 50-х годов народ создал Союз, после чего возник праздник, отмечающийся жителями Швеции, Норвегии, Финляндии и РФ. Несмотря на некоторые отличия, народ начинает торжество с поднятия своего флага и пения гимна, после чего люди рассказывают детям о своих традициях и показывают спектакли, описывающие разные исторические периоды. Обильные застолья не обходятся без необычных блюд. Гости могут оценить вкус ухи с мукой, куда добавляются черные ягоды, после чего попробовать рыбную кашу с морошкой и хлеб с корой сосны. Часто устраиваются состязания в национальных видах спорта, где участники стреляют из лука, прыгают через нарты или бросают аркан на бегущих животных. Женщины играют в футбол, надев на себя длинные сарафаны. Им разрешается спрятать мяч под юбками, чтобы быстрее закинуть на линию соперников, а мужчины активно болеют за участниц команд.В боливийском городе Оруро происходит необычный карнавал Дьявола, имеющий древние корни. Он не уступает своими изюминками прославленным бразильским аналогам, а также включен в список ЮНЕСКО. Все началось с праздника Ито, где богиня, ставшая потом прообразом Богородицы, сражалась с богом гор. Маски людей напоминают нечистую силу, которую удалось победить, а само торжество сохранилось в неизменном виде с 18 века. Несколько дней на площадях показывают спектакли, рассказывающие о злых деяниях испанцев и архангеле Михаиле, победившем Сатану. Также 48 процессий идут по улицам города, чтобы показать 18 различных танцев главного героя истории вместе с его помощниками. Сатанинские создания показывают восхищенным зрителям умопомрачительные пируэты и прыжки, не забывая при этом надеть на себя крест. Латиноамериканцы не видят ничего дурного в таком нонсенсе, потому что давно уже соединили новую веру со старыми ритуалами.Кубинцы не забывают отметить праздник сигар, ежегодно проводящийся в Гаване. Впервые их попробовали члены экипажа Колумба, получив презент от местных индейцев. Родриго де Херес за употребление сатанинского зелья попал в руки инквизиции и три года провел за решеткой, поплатившись за любовь к табаку. Сейчас любители курения могут насладиться продукцией известных компаний, а также бывают на выставках и плантациях, после чего их ждут различные конкурсы вместе с аукционами. Они могут узнать много интересной информации о товаре, включая нахождение поделок, после чего оценивают вкус. Фидель Кастро постоянно бывал на этом событии, а любители сигар всегда предпочитали покупать местные бренды. Это связано с особым вкусом из-за климатических условий острова, а еще многие мужчины верят легендам о мулатках, скручивающих их на своих бедрах. В реальности продукцию делают представители сильного пола, имеющие крепкие руки, но популярность фестивали продолжает расти с каждым годом.