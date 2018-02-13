Медицинский тест сможет определять «истинную любовь»
Медицинский тест, предназначенный для определения биологического доказательства наличия “истинной любви” доступен будет в Великобритании на протяжении десятилетия.
Неинвазивная безболезненная процедура для медицинских специалистов предоставит возможность точного определения, действительно ли пациент является влюблённым либо притворяется. Данный тест будет работать благодаря обнаружению присутствия сильных химических “любовных” веществ в мозге при помощи сканера МРТ. По мнению учёных, нонапептиды (химикаты) производятся в больших количествах, когда люди влюблены. Процедура измерения в головном мозге объема нонапептидов на сегодняшний день может быть выполнена непосредственно у живых лабораторных животных. Однако в медицинской технике прогресс означает, что к 2028 году тест на человеческом мозге может стать реальностью.
Данный сканер в отличие от детектора лжи, а также прочих устройств, нельзя обмануть, обладая коэффициентом точности 97 - 99%. По мнению экспертов, это поможет парам перед женитьбой убедиться в их искренности чувств.
Неинвазивная безболезненная процедура для медицинских специалистов предоставит возможность точного определения, действительно ли пациент является влюблённым либо притворяется. Данный тест будет работать благодаря обнаружению присутствия сильных химических “любовных” веществ в мозге при помощи сканера МРТ. По мнению учёных, нонапептиды (химикаты) производятся в больших количествах, когда люди влюблены. Процедура измерения в головном мозге объема нонапептидов на сегодняшний день может быть выполнена непосредственно у живых лабораторных животных. Однако в медицинской технике прогресс означает, что к 2028 году тест на человеческом мозге может стать реальностью.
Данный сканер в отличие от детектора лжи, а также прочих устройств, нельзя обмануть, обладая коэффициентом точности 97 - 99%. По мнению экспертов, это поможет парам перед женитьбой убедиться в их искренности чувств.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 19:48