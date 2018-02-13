Ученый Митио Каку рассказал на конференции о будущем человечества через 20 лет
Ученый Митио Каку во время выступления на конференции в Дубае рассказал о будущем человечества через 20 лет. Он отметил, что сегодняшние достижения науки ничто по сравнению с грядущими событиями.
Прежде всего, умная бумага заменит ПК и можно будет с ее помощью найти любую информацию, а архитектура зданий включит в себя стены в виде огромных смартфонов и экранов ТВ. Человек с помощью контактных линз сможет общаться с другими народами на их языке благодаря быстрому переводу текста в сетчатке глаза.
Также ИИ позволит населению решить проблему старости и процессами, над которыми пока властвует время. Сравнение генома молодых лиц и стариков помогут найти причины природных изменений и полностью удалить из организма.
Прежде всего, умная бумага заменит ПК и можно будет с ее помощью найти любую информацию, а архитектура зданий включит в себя стены в виде огромных смартфонов и экранов ТВ. Человек с помощью контактных линз сможет общаться с другими народами на их языке благодаря быстрому переводу текста в сетчатке глаза.
Также ИИ позволит населению решить проблему старости и процессами, над которыми пока властвует время. Сравнение генома молодых лиц и стариков помогут найти причины природных изменений и полностью удалить из организма.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:45