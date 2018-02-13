59-летняя актриса Шэрон Стоун показала шикарную фигуру в новой фотосъемке

Шэрон Стоун в 59 лет выглядит так же прекрасно, как и в молодости во время съемок в «Основном инстинкте». Недавно знаменитость приняла участие в новой фотосъемке для выпуска журнала Vanity Fair, который появится в продаже в марте.Киноактриса предстала в соблазнительном образе диковинной птицы. Шэрон позировала в кружевном белье, в черной накидке из искусственного меха, которая напоминала перья птиц и в обуви на высоком каблуке.Полученные фотоснимки знаменитость выложила на своей личной страничке в интернете. Поклонников уведенные кадры не смогли оставить равнодушными, и они осыпали Стоун множественными комплиментами. Они писали о том, какая она красивая женщина, прекрасная киноактриса и выглядит всегда неотразимо.Глядя на эту красотку большинство представительниц прекрасной половины хотели бы узнать ее секреты красоты и молодости. Но у Шэрон никаких тайн нет. Актриса как-то призналась, что никогда не обращалась за помощью к пластическим хирургам. Чтобы быть в форме необходимо правильно питаться и регулярно заниматься спортом.