Первый современный кроссовер Rolls-Royce получит название Cullinan

Внедорожник Rolls-Royce построят на той же масштабируемой алюминиевой архитектуре, как и седан Phantom новой генерации. Длина машины составит 5,5 м. появится также длиннобазная флагманская версия на 6 м. Согласно ожиданиям, Cullinan оснастят турбированным 6,75-литровым V12 на 571 л.с., автоматической восьмиступенчатой КП ZF, полным приводом. В линейку добавят в дальнейшем гибридный мотор. Модель хотят сделать современным настоящим внедорожником.В Rolls-Royce над проектом внедорожника работают уже последние несколько лет. В 2015 году показали первый прототип. Авто имело кузов «Фантома» с большим антикрылом, расположенным на крышке багажника и лифтованной подвеской. Вследствие многочисленных просьб клиентов запуск внедорожника одобрили в серию.