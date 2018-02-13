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Первый современный кроссовер Rolls-Royce получит название Cullinan

Представители Rolls-Royce опубликовали новую информацию касательно своего первого внедорожника. Производитель подтвердил название серийной версии авто – Cullinan.

Первый современный кроссовер Rolls-Royce получит название Cullinan


Внедорожник Rolls-Royce построят на той же масштабируемой алюминиевой архитектуре, как и седан Phantom новой генерации. Длина машины составит 5,5 м. появится также длиннобазная флагманская версия на 6 м. Согласно ожиданиям, Cullinan оснастят турбированным 6,75-литровым V12 на 571 л.с., автоматической восьмиступенчатой КП ZF, полным приводом. В линейку добавят в дальнейшем гибридный мотор. Модель хотят сделать современным настоящим внедорожником.

В Rolls-Royce над проектом внедорожника работают уже последние несколько лет. В 2015 году показали первый прототип. Авто имело кузов «Фантома» с большим антикрылом, расположенным на крышке багажника и лифтованной подвеской. Вследствие многочисленных просьб клиентов запуск внедорожника одобрили в серию.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 21:50
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