Красноярец продает электрокар версии Tesla Model S за 10,5 рублей

В Красноярске на продажу выставили производительный американский электрокар версии Tesla Model S (комплектация 75D). Покупка транспортного средства доступна в рамках онлайн-аукциона до двадцать шестого февраля текущего года. По мнению экспертов версия может не найти в итоге своего владельца, потому что электрокары, а также инфраструктура в Красноярске для них ещё не развиты.В городе в настоящее время работает одна зарядная станция, предназначенная для «зелёных» авто. По словам владельца авто, Tesla Model S имеет систему Autopilot, самостоятельно активирующую нужные системы безопасности. Вследствие этого продавец готов дать десятилетнюю «гарантию», ведь транспортное средство повредить можно только нарочно.