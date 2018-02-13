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Яна Рудковская считает себя “тылом” Димы Билана

Поклонники Яны Рудковской заметили в Instagram новый пост, посвященный ее рабочим отношениям с Димой Биланом. Продюсер считает себя “тылом” певца и всегда прикрывает его в нужные моменты.

Звезда также показала сюжет, в котором она стоит спиной к исполнителю, после чего напомнила подписчикам о 13-летнем сотрудничестве, когда они вместе преодолевали все сложности. После такой информации многие люди поддержали Яну Рудковскую, поблагодарив ее за большую работу. Фанаты отметили, что Дима Билан действительно поднялся на такую высоту благодаря усилиям продюсера.

Яна Рудковская считает себя “тылом” Димы Билана


Пользователи сетей не забыли написать лестные комментарии по поводу внешнего вида кумира. Они заметили стильный спортивный костюм с именем знаменитости, подчеркнувший стройную фигуру, но были недовольны зимней шапкой на ее голове в теплом помещении.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:40
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