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Полина Гагарина решила сесть на диету, чтобы привести себя в форму

Полина Гагарина после рождения ребенка решила привести себя в форму и сесть на диету.

Полина Гагарина решила сесть на диету, чтобы привести себя в форму


После появления на свет второго малыша Полина Гагарина коренным образом изменила свое питание. Чтобы преобразить свое тело исполнительница перестала употреблять пищу после шести вечера.

И как впоследствии оказалось - это действительно помогло. Присутствует ощущение легкости и комфорта, а утреннее чувство голода вынуждает пробуждаться намного раньше, а в итоге, получается, сделать много дел.

А теперь исполнительница пробуждается вместе с ребенком и обычно не позже восьми утра. Малыш диктует свои правила и устанавливает удобный для него режим.

Артистка недавно отдыхала на Мальдивах и поскольку не ограничивала себя в еде и не занималась физическими упражнениями, то сильно поправилась. После возвращения домой с отпуска звезду посетил тренер и сразу начал работать. Он заставил Гагарину прыгать, бегать, ходить на руках по дому, а потом продолжить занятия на улице, несмотря на то, что там снегопад.

Дочка артистки еще очень мала, а это значит, что певица не позволяет себе надолго отлучаться из дома и ходить в спортивный зал и именно поэтому занятия проходят дома у Полины или во дворе.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:05
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