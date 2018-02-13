Эдуард Пичугин призывает россиян идти на выборы президенты
Гендиректор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин в интервью с журналистами отметил, что каждый российский гражданин обязан участвовать в голосовании.
Пичугин заметил, что выборы являются важным и редким во всех смыслах моментом, которым нужно воспользоваться. Если человек не пойдёт на выборы президента, его голосом смогут воспользоваться другие. Пичугин рассказал журналистам портала «Политэксперта», что на выборы обязательно приведет всю семью. Свой выбор он остановил на Владимире Путине.
Проголосовать за претендентов на пост главы РФ российские граждане смогут 18 марта с 8:00 утра до 20:00 вечера, или досрочно. Путин раньше поручил профильным органам и ведомствам власти обеспечить по максимуму доступность выборов, включая также людей, отличающихся ограниченными возможностями. Он призвал российских жителей уважительно отнестись ко всем кандидатам, не делать поспешных выводов касательно результатов голосования.
Пичугин заметил, что выборы являются важным и редким во всех смыслах моментом, которым нужно воспользоваться. Если человек не пойдёт на выборы президента, его голосом смогут воспользоваться другие. Пичугин рассказал журналистам портала «Политэксперта», что на выборы обязательно приведет всю семью. Свой выбор он остановил на Владимире Путине.
Проголосовать за претендентов на пост главы РФ российские граждане смогут 18 марта с 8:00 утра до 20:00 вечера, или досрочно. Путин раньше поручил профильным органам и ведомствам власти обеспечить по максимуму доступность выборов, включая также людей, отличающихся ограниченными возможностями. Он призвал российских жителей уважительно отнестись ко всем кандидатам, не делать поспешных выводов касательно результатов голосования.