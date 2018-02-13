Ученые впервые вырастили из стволовых клеток функционирующие почки

Микроскопические составные части органа представлены почечными клубочками. Ученым удалось получить их из эмбриональных стволовых клеток, произведенных в лабораторных условиях, где культуру молекул поместили в пробирки, способствующие развитию органических почек. Исследователи совместили полученное вещество с гелеподобной натуральной субстанцией, представляющей соединительную ткань. После, полученный раствор, ввели в подкожные слои мыши.По истечении трех месяцев, ткань была осмотрена, и специалисты смогли рассмотреть нефроны, которые представляют единицы функциональных почек. Также отмечено, что внутри грызунов начали развиваться капилляры.Главным препятствием считается отсутствие у новосозданных почек большой артерии, без которой орган не может полноценно функционировать. Данные обстоятельства заставили привлечь ученых к тесному сотрудничеству хирургов, чтобы найти возможность установить артерию. Огромную помощь в этом оказывает вещество Декстран.