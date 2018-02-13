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Ученые впервые вырастили из стволовых клеток функционирующие почки

Ученые впервые создали внутри живого организма ткань человеческой почки . Результаты показали, то она уже может проводить вырабатывание мочи. С материалами исследований можно ознакомиться на страницах журнала Stem Cell Reports.

Микроскопические составные части органа представлены почечными клубочками. Ученым удалось получить их из эмбриональных стволовых клеток, произведенных в лабораторных условиях, где культуру молекул поместили в пробирки, способствующие развитию органических почек. Исследователи совместили полученное вещество с гелеподобной натуральной субстанцией, представляющей соединительную ткань. После, полученный раствор, ввели в подкожные слои мыши.

Ученые впервые вырастили из стволовых клеток функционирующие почки


По истечении трех месяцев, ткань была осмотрена, и специалисты смогли рассмотреть нефроны, которые представляют единицы функциональных почек. Также отмечено, что внутри грызунов начали развиваться капилляры.

Главным препятствием считается отсутствие у новосозданных почек большой артерии, без которой орган не может полноценно функционировать. Данные обстоятельства заставили привлечь ученых к тесному сотрудничеству хирургов, чтобы найти возможность установить артерию. Огромную помощь в этом оказывает вещество Декстран.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:50
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