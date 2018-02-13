Исполнительница Валерия выглядит ровесницей девушки ее сына Арсения

У сына исполнительницы Валерии Арсения, которому 19 лет уже несколько лет отношения с моделью Анной Аверьяновой. Возлюбленная немного старше своего любимого человека, но это нисколько не смущает пару.Какое-то время назад ради этой девушки младший сын артистки оставил обучение в музыкальном колледже, домашние дела и почти не общался с родителями. Но намного позже его возлюбленную семья приняла, и это недоразумение утихло, а отношение с семьей наладилось.Сейчас у Валерии теплые и дружеские отношения с избранницей Арсения, они иногда вместе появляются на публике. На днях исполнительница на своей страничке в интернете опубликовала совместный фотоснимок с сыном и Анной.Поклонники пришли в восторг от увиденного снимка и решили, что 49-летняя певица Валерия выглядит однолеткой Анны. Кроме этого фанаты сошлись во мнении, что Арсений выбрал для себя девушку чересчур похожую на его знаменитую маму.Пользователи осыпали всю семью комплиментами и теплыми словами. А Арсению сказали, что у него очень хороший вкус и он сделал правильный выбор, а возлюбленная его просто красавица.