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Исполнительница Валерия выглядит ровесницей девушки ее сына Арсения

Певица Валерия, которой 49 лет выглядит ровесницей девушки ее сына Арсения.

Исполнительница Валерия выглядит ровесницей девушки ее сына Арсения


У сына исполнительницы Валерии Арсения, которому 19 лет уже несколько лет отношения с моделью Анной Аверьяновой. Возлюбленная немного старше своего любимого человека, но это нисколько не смущает пару.

Какое-то время назад ради этой девушки младший сын артистки оставил обучение в музыкальном колледже, домашние дела и почти не общался с родителями. Но намного позже его возлюбленную семья приняла, и это недоразумение утихло, а отношение с семьей наладилось.

Сейчас у Валерии теплые и дружеские отношения с избранницей Арсения, они иногда вместе появляются на публике. На днях исполнительница на своей страничке в интернете опубликовала совместный фотоснимок с сыном и Анной.

Поклонники пришли в восторг от увиденного снимка и решили, что 49-летняя певица Валерия выглядит однолеткой Анны. Кроме этого фанаты сошлись во мнении, что Арсений выбрал для себя девушку чересчур похожую на его знаменитую маму.

Пользователи осыпали всю семью комплиментами и теплыми словами. А Арсению сказали, что у него очень хороший вкус и он сделал правильный выбор, а возлюбленная его просто красавица.


dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 11:25
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