Жители мексиканского города Вилья-де-Альварес заметили в небе полупрозрачный НЛО

Горожане подумали, что это может быть воздушный шар или зонд, но потом они стали сомневаться в своих выводах, заметив необычную форму и движения корабля гуманоидов. Он казался почти невидимым на фоне солнечных лучей и имел громадный размер, а также излучал сильное свечение.Сначала НЛО решил выбрать для полета одну траекторию без изменения маршрута, но потом пришельцы решили отложить свой визит к древнему природному чуду. Они не хотели позировать перед камерами людей, так что быстро набрали высоту, чтобы скрыться из вида.