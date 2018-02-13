Жители мексиканского города Вилья-де-Альварес заметили в небе полупрозрачный НЛО
Исследователи получили сообщение от жителей мексиканского города Вилья-де-Альварес. Они заметили в небе полупрозрачный НЛО, летящий в сторону вулкана Колима.
Горожане подумали, что это может быть воздушный шар или зонд, но потом они стали сомневаться в своих выводах, заметив необычную форму и движения корабля гуманоидов. Он казался почти невидимым на фоне солнечных лучей и имел громадный размер, а также излучал сильное свечение.
Сначала НЛО решил выбрать для полета одну траекторию без изменения маршрута, но потом пришельцы решили отложить свой визит к древнему природному чуду. Они не хотели позировать перед камерами людей, так что быстро набрали высоту, чтобы скрыться из вида.
Горожане подумали, что это может быть воздушный шар или зонд, но потом они стали сомневаться в своих выводах, заметив необычную форму и движения корабля гуманоидов. Он казался почти невидимым на фоне солнечных лучей и имел громадный размер, а также излучал сильное свечение.
Сначала НЛО решил выбрать для полета одну траекторию без изменения маршрута, но потом пришельцы решили отложить свой визит к древнему природному чуду. Они не хотели позировать перед камерами людей, так что быстро набрали высоту, чтобы скрыться из вида.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:53