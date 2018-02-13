Поклонники раскритиковали Елену Летучую за шубу из натурального меха

Звезда стала организатором различных благотворительных проектов, а также помогает животным из приюта найти любящих хозяев. В этом сюжете Елена Летучая пыталась изобразить пушистую красавицу, отметив, что иногда становится грациознее питомца, часто приходящего к ее дому. Подписчики сразу обратили внимание на наряд своего кумира, активно рекламирующего экологические меха.Некоторые люди назвали знаменитость двуличной особой, которая только говорит о своей жалости к представителям фауны, но с удовольствием носит вещи из их шкур. Преданные фанаты решили заступиться за ведущую и назвали своих оппонентов обычными завистниками, которые тоже могут иметь дома аналогичные наряды в гардеробе, после чего пожелали ей позитивного настроения и творческих успехов.