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Поклонники раскритиковали Елену Летучую за шубу из натурального меха

Ведущая решила порадовать поклонников, опубликовав в Instagram шутливое видео, на котором она бегает по снегу и подражает движениям кошки. Однако поклонники раскритиковали Елену Летучую за шубу из натурального меха, написав свое мнение по такому поводу.

Звезда стала организатором различных благотворительных проектов, а также помогает животным из приюта найти любящих хозяев. В этом сюжете Елена Летучая пыталась изобразить пушистую красавицу, отметив, что иногда становится грациознее питомца, часто приходящего к ее дому. Подписчики сразу обратили внимание на наряд своего кумира, активно рекламирующего экологические меха.

Поклонники раскритиковали Елену Летучую за шубу из натурального меха


Некоторые люди назвали знаменитость двуличной особой, которая только говорит о своей жалости к представителям фауны, но с удовольствием носит вещи из их шкур. Преданные фанаты решили заступиться за ведущую и назвали своих оппонентов обычными завистниками, которые тоже могут иметь дома аналогичные наряды в гардеробе, после чего пожелали ей позитивного настроения и творческих успехов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:55
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