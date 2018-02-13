Ученые: Виртуальная реальность может стать отличным лекарством для параноиков
Нидерландские специалисты выяснили, что виртуальная реальность может стать отличным лекарством для параноиков. Она способна уменьшать состояние тревожности или полностью избавиться от такой проблемы.
Во время исследования стало известно, что 90% лиц имеют такой недуг и придумывают угрозы с проблемами, которых не существует на самом деле. Они стараются не появляться в публичных местах, предпочитая находиться в одиночестве. В процессе опытов часть пациентов, находящаяся в виртуальном мире, смогла решить проблемы и избавиться от негативных мыслей.
Данный вид терапии не увеличивает время пребывания в обществе, но улучшает качество взаимодействия с индивидуумами. Потому ученые считают, что ее можно применять вместе с обычными упражнениями, после чего люди смогут адекватно вести себя в различных ситуациях.
Во время исследования стало известно, что 90% лиц имеют такой недуг и придумывают угрозы с проблемами, которых не существует на самом деле. Они стараются не появляться в публичных местах, предпочитая находиться в одиночестве. В процессе опытов часть пациентов, находящаяся в виртуальном мире, смогла решить проблемы и избавиться от негативных мыслей.
Данный вид терапии не увеличивает время пребывания в обществе, но улучшает качество взаимодействия с индивидуумами. Потому ученые считают, что ее можно применять вместе с обычными упражнениями, после чего люди смогут адекватно вести себя в различных ситуациях.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:35