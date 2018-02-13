Ученые: Виртуальная реальность может стать отличным лекарством для параноиков

Во время исследования стало известно, что 90% лиц имеют такой недуг и придумывают угрозы с проблемами, которых не существует на самом деле. Они стараются не появляться в публичных местах, предпочитая находиться в одиночестве. В процессе опытов часть пациентов, находящаяся в виртуальном мире, смогла решить проблемы и избавиться от негативных мыслей.Данный вид терапии не увеличивает время пребывания в обществе, но улучшает качество взаимодействия с индивидуумами. Потому ученые считают, что ее можно применять вместе с обычными упражнениями, после чего люди смогут адекватно вести себя в различных ситуациях.