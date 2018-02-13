Настя Рыбка предложила Ксении Собчак "не ныть"

В расследовании Алексея Навального главной героиней стала сотрудница эскорт-услуг Настя Рыбка. Девушка описала в книге свой отдых с российским олигархом и госчиновником на его яхте в Балтийском море, где называла их „Русланом" и „Папой“.По мнению Навального, такое пребывание госчиновника на судне олигарха является коррупцией, потому достойно спецрасследования. Ксения Собчак в интервью назвала девушку "жертвой", считая, что такого в современной России не должно быть. Рыбка возмутилась наглостью кандидата в президенты страны, посоветовав своей оппонентке не лезть не в свое дело, потому что ей хорошо с миллиардером. По ее словам, у каждой девушки из ее окружения есть богатый человек и нет в этом ничего унижающего.