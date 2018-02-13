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Настя Рыбка предложила Ксении Собчак "не ныть"

Героиня расследования Алексея Навального о коррупции в высших эшелонах власти Настя Рыбка предложила Ксении Собчак "не ныть". Это она написала в ответ на интервью кандидата в президенты страны, когда Рыбка была названа "жертвой".

В расследовании Алексея Навального главной героиней стала сотрудница эскорт-услуг Настя Рыбка. Девушка описала в книге свой отдых с российским олигархом и госчиновником на его яхте в Балтийском море, где называла их „Русланом" и „Папой“.

Настя Рыбка предложила Ксении Собчак "не ныть"


По мнению Навального, такое пребывание госчиновника на судне олигарха является коррупцией, потому достойно спецрасследования. Ксения Собчак в интервью назвала девушку "жертвой", считая, что такого в современной России не должно быть. Рыбка возмутилась наглостью кандидата в президенты страны, посоветовав своей оппонентке не лезть не в свое дело, потому что ей хорошо с миллиардером. По ее словам, у каждой девушки из ее окружения есть богатый человек и нет в этом ничего унижающего.
Общество
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:25
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