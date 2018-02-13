Ученые: Пауки-крабы являются самыми быстрыми и ловкими насекомыми нашей планеты
Американские ученые выяснили, что пауки-крабы являются самыми быстрыми и ловкими насекомыми нашей планеты. Изучение их поведения может помочь в создании роботов, способных выполнять различные функции.
Особи умеют быстро развернуться для нанесения точного удара жертве, так как не все представители членистоногих используют паутину для получения своей пищи. Из них 50% насекомых устраивают слежку за добычей, чтобы потом поймать ее врасплох, а эти создания нападают, сидя в засаде.
Также ученые отметили, что пауки-крабы сильные и меткие насекомые, имеющие хорошую анатомию конечностей. Их необычность поведения заключена в мгновенном захвате заслуженного трофея, вонзив в него зубы, а само действие происходит по времени за 0,12 секунды.
Особи умеют быстро развернуться для нанесения точного удара жертве, так как не все представители членистоногих используют паутину для получения своей пищи. Из них 50% насекомых устраивают слежку за добычей, чтобы потом поймать ее врасплох, а эти создания нападают, сидя в засаде.
Также ученые отметили, что пауки-крабы сильные и меткие насекомые, имеющие хорошую анатомию конечностей. Их необычность поведения заключена в мгновенном захвате заслуженного трофея, вонзив в него зубы, а само действие происходит по времени за 0,12 секунды.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:10