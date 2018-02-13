Ученые: Пауки-крабы являются самыми быстрыми и ловкими насекомыми нашей планеты

Особи умеют быстро развернуться для нанесения точного удара жертве, так как не все представители членистоногих используют паутину для получения своей пищи. Из них 50% насекомых устраивают слежку за добычей, чтобы потом поймать ее врасплох, а эти создания нападают, сидя в засаде.Также ученые отметили, что пауки-крабы сильные и меткие насекомые, имеющие хорошую анатомию конечностей. Их необычность поведения заключена в мгновенном захвате заслуженного трофея, вонзив в него зубы, а само действие происходит по времени за 0,12 секунды.