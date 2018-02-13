Тоннели Hyperloop и беспилотные грузовики ускорят производство Tesla Model 3

Электрокары Tesla оснащаются батареями, поставляющими заводом «Гигафабрика 1» для доставки комплектующих необходимо преодолевать 400 километров. В настоящее время это является дорогостоящей процедурой. Для того чтобы ускорить и удешевить процедуру перевозки изначально планировалось построить подземный тоннель Hyperloop.Позднее эти планы были скорректрированы, так как в компании Tesla решили, что для доставки аккумуляторов будет выгодно использовать электрические беспилотные грузовики Tesla Semi, его запаса хода хватает для дороги в оба направления.В то же время компания не намерена отказываться от строительства вакуумных тоннелей. Такую конструкцию планируют соорудить между заводом по производству кресел и основной сборочной площадкой, между которыми дистанция в два километра. Благодаря отточенной логистике сборку электрокара Tesla Model 3 можно будет увеличить до 600 000 единиц в год.