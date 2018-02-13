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Рудковская и Плющенко порадовали поклонников фотосессией в честь Дня всех влюбленных

Евгений Плющенко и Яна Рудковская предстали перед поклонниками в образе чирлидерши и ее преданного фаната – так они решили порадовать своих поклонников в романтической фотосессии, приуроченной ко Дню всех влюбленных.
Рудковская и Плющенко порадовали поклонников фотосессией в честь Дня всех влюбленных


Яна Рудковская и Евгений Плющенко продемонстрировали на фотосессии образы, в которых в День всех влюбленных можно пойти на встречу со своей половинкой.

В честь романтического праздника знаменитый фигурист и его супруга-продюсер в оригинальных костюмах решили поучаствовать в совместной фотосессии интернет-магазина «Aizel».

На снимках Яна в свои 42 года держит в руках помпоны и сверкает в расшитом пайетками блестящем платье. Ее муж 35-летний Евгений позирует в спортивном костюме.

Образы пары были составлены из последних новинок знаменитых брендов, темой фотосессии стала любовь, в том числе и к спорту, а ведущими цветами – красный и белый.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 11:50
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