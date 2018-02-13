Рудковская и Плющенко порадовали поклонников фотосессией в честь Дня всех влюбленных

Яна Рудковская и Евгений Плющенко продемонстрировали на фотосессии образы, в которых в День всех влюбленных можно пойти на встречу со своей половинкой.В честь романтического праздника знаменитый фигурист и его супруга-продюсер в оригинальных костюмах решили поучаствовать в совместной фотосессии интернет-магазина «Aizel».На снимках Яна в свои 42 года держит в руках помпоны и сверкает в расшитом пайетками блестящем платье. Ее муж 35-летний Евгений позирует в спортивном костюме.Образы пары были составлены из последних новинок знаменитых брендов, темой фотосессии стала любовь, в том числе и к спорту, а ведущими цветами – красный и белый.