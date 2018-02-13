В Мурманске неизвестные разгромили приют с животными

Ночью 12 февраля неустановленные лица, проникнув в городской приют для обездоленных животных, отпустили их из вольеров на свободу, поломали двери, раскидали вещи. Утром волонтеры обнаружили во дворе приюта двух мертвых маленьких собак. По их словам, сбежали около 30 собак, после некоторые из них вернулись, как отмечают волонтеры, очень перепуганные. А те, кто не вернулся, никак не могли убежать далеко чисто физически. Так что, как предполагают сотрудники приюта, их может не быть в живых.В настоящее время произошедшее расследует полиция, а неравнодушные горожане ищут собак, делятся в соцсетях фото. Волонтеры же приводят своими силами в порядок разоренный приют и разыскивают своих питомцев.