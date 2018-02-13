Геофизики выявили скрытые особенности мегаразлома Коста-Рики, провоцирующего цунами

Исследование, опубликованное в Nature Geoscience, сосредоточилось на зоне субдукции Коста-Рики, где плита Cocos медленно погружается под верхнюю Карибскую плиту. Вариации текстуры, видимые на разных участках поверхности разломов, могут объяснить, почему Коста-Рику сотрясают неоднородные землетрясения.«Наши новые образы показывают большую изменчивость в условиях мегатонны, которые могут быть связаны с рядом явлений землетрясений, наблюдаемых нами в регионе», - сказал первый автор Джоэл Эдвардс, профессор планетарных наук в Калифорнийском университете Санта-Крус..Мегасдвиги, огромные непрерывные разломы, обнаруженные в зонах субдукции, ответственны за самые большие землетрясения Земли. Земные землетрясения могут создавать деструктивные цунами и представляют собой серьезную опасность для населенных пунктов, расположенных вблизи зон субдукции. Понимание механизмов работы по этим видам жизненно важно для борьбы со стихийными бедствиями во всем мире.Исследователи надеются использовать похожие методы визуализации в других зонах субдукции, таких как край Каскадии вдоль северного западного побережья США, где существует долгая история крупных землетрясений и связанных с ними цунами. Проведение такого трехмерного исследования по краю Каскадии может предоставить ключевую информацию по мегасдвигах, границе плиты, представляющей значительный риск для западного побережья США, считают исследователи.