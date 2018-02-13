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Компания Apple продала часов больше, чем все остальные производители

Как заявил руководящий компанией Тим Кук, Apple будет продолжать вкладывать средства в создание и изготовление носимых устройств, поскольку они стали вторым основным источником дохода после iPhone.

Компания Apple продала часов больше, чем все остальные производители


По информации, которую предоставили Canalys и IDC, стало известно, что компания Apple в конце прошлого года обошла по продажам часов известнейшие швейцарские бренды - Rolex, Omega и Swatch. Самое интересное, что компания занимается производством часов лишь последние четыре года. Однако следует отметить, что об успехе Apple Watch особо никто не распространяется в компании, более того - на официальном сайте продукт находится во вкладке "другие товары".

Тим Кук объясняет внезапно возросшую популярность часов от Apple тем, что кроме основных функций они - полезный медицинский помощник. В частности, с помощью возможностей пульсометра и шагомера, пользователь может определять проблемы с давлением или сердечную недостаточность.
Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 11:30
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