Компания Apple продала часов больше, чем все остальные производители

По информации, которую предоставили Canalys и IDC, стало известно, что компания Apple в конце прошлого года обошла по продажам часов известнейшие швейцарские бренды - Rolex, Omega и Swatch. Самое интересное, что компания занимается производством часов лишь последние четыре года. Однако следует отметить, что об успехе Apple Watch особо никто не распространяется в компании, более того - на официальном сайте продукт находится во вкладке "другие товары".Тим Кук объясняет внезапно возросшую популярность часов от Apple тем, что кроме основных функций они - полезный медицинский помощник. В частности, с помощью возможностей пульсометра и шагомера, пользователь может определять проблемы с давлением или сердечную недостаточность.