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Все приложения на Mac позволяют следить за пользователями при помощи скриншотов

Феликс Краузе, являющийся разработчиком и создателем FastLane, в своем блоге обратил внимание на интересную особенность современных приложений под Mac.

Все приложения на Mac позволяют следить за пользователями при помощи скриншотов


Краузе отметил, что любое Mac-приложение способно делать без ведома пользователя снимки экрана используемого устройства. Mac-приложения обладают доступом к каждому пикселю, работая даже в фоновом режиме, способны использовать технологии распознавания непосредственно для чтения на экране различного текста, получить доступ к подключенным мониторам. Это обеспечивает доступ к ключам и паролям от менеджера паролей, определение провайдеров веб-сервисов, чтение писем и сообщений, подбор исходного кода, ключей API, прочих важных данных для разработчиков, получение разной конфиденциальной информации о пользователе.

Для получения доступа к информации на пользовательском экране, разработчикам достаточно воспользоваться функцией CGWindowListCreateImage.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:20
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