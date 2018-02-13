Все приложения на Mac позволяют следить за пользователями при помощи скриншотов

Краузе отметил, что любое Mac-приложение способно делать без ведома пользователя снимки экрана используемого устройства. Mac-приложения обладают доступом к каждому пикселю, работая даже в фоновом режиме, способны использовать технологии распознавания непосредственно для чтения на экране различного текста, получить доступ к подключенным мониторам. Это обеспечивает доступ к ключам и паролям от менеджера паролей, определение провайдеров веб-сервисов, чтение писем и сообщений, подбор исходного кода, ключей API, прочих важных данных для разработчиков, получение разной конфиденциальной информации о пользователе.Для получения доступа к информации на пользовательском экране, разработчикам достаточно воспользоваться функцией CGWindowListCreateImage.