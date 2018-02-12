Предчувствовавший беду экстрасенс погиб в катастрофе Ан-148

Экстрасенсу Илье Ставскому исполнилось 33 года 11 февраля. Домой в Орск он возвращался рейсом из Домодедово на печально известном самолете «Саратовских авиалиний». Он приезжал в Москву для того, чтобы вместе с любимой девушкой отметить день рождения.Близкие рассказали, что молодой человек был серьезно увлечен эзотерикой. Незадолго до трагедии в своем магическом шаре он увидел на заснеженном поле большое скопление полиции, но тогда природу этого явления не понял.Девушка Ильи призналась, что он воспринял знак как предупреждение и не устроил запланированную ранее вечеринку в свой день рождения, поэтому не испытывал никакого беспокойства перед полетом.Самолет Ан-148, следовавший из Москвы в Орск, рухнул через четыре минуты после того, как оторвался от земли в аэропорту «Домодедово».