Предчувствовавший беду экстрасенс погиб в катастрофе Ан-148
Экстрасенс Илья Ставский предчувствовал беду и чутье его не подвело – он крайне ясно увидел многие подробности катастрофы Ан-148, в которой погиб сам.
Экстрасенсу Илье Ставскому исполнилось 33 года 11 февраля. Домой в Орск он возвращался рейсом из Домодедово на печально известном самолете «Саратовских авиалиний». Он приезжал в Москву для того, чтобы вместе с любимой девушкой отметить день рождения.
Близкие рассказали, что молодой человек был серьезно увлечен эзотерикой. Незадолго до трагедии в своем магическом шаре он увидел на заснеженном поле большое скопление полиции, но тогда природу этого явления не понял.
Девушка Ильи призналась, что он воспринял знак как предупреждение и не устроил запланированную ранее вечеринку в свой день рождения, поэтому не испытывал никакого беспокойства перед полетом.
Самолет Ан-148, следовавший из Москвы в Орск, рухнул через четыре минуты после того, как оторвался от земли в аэропорту «Домодедово».
Экстрасенсу Илье Ставскому исполнилось 33 года 11 февраля. Домой в Орск он возвращался рейсом из Домодедово на печально известном самолете «Саратовских авиалиний». Он приезжал в Москву для того, чтобы вместе с любимой девушкой отметить день рождения.
Близкие рассказали, что молодой человек был серьезно увлечен эзотерикой. Незадолго до трагедии в своем магическом шаре он увидел на заснеженном поле большое скопление полиции, но тогда природу этого явления не понял.
Девушка Ильи призналась, что он воспринял знак как предупреждение и не устроил запланированную ранее вечеринку в свой день рождения, поэтому не испытывал никакого беспокойства перед полетом.
Самолет Ан-148, следовавший из Москвы в Орск, рухнул через четыре минуты после того, как оторвался от земли в аэропорту «Домодедово».
Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Вчера, 22:08