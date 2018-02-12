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Предчувствовавший беду экстрасенс погиб в катастрофе Ан-148

Экстрасенс Илья Ставский предчувствовал беду и чутье его не подвело – он крайне ясно увидел многие подробности катастрофы Ан-148, в которой погиб сам.
Предчувствовавший беду экстрасенс погиб в катастрофе Ан-148


Экстрасенсу Илье Ставскому исполнилось 33 года 11 февраля. Домой в Орск он возвращался рейсом из Домодедово на печально известном самолете «Саратовских авиалиний». Он приезжал в Москву для того, чтобы вместе с любимой девушкой отметить день рождения.

Близкие рассказали, что молодой человек был серьезно увлечен эзотерикой. Незадолго до трагедии в своем магическом шаре он увидел на заснеженном поле большое скопление полиции, но тогда природу этого явления не понял.

Девушка Ильи призналась, что он воспринял знак как предупреждение и не устроил запланированную ранее вечеринку в свой день рождения, поэтому не испытывал никакого беспокойства перед полетом.

Самолет Ан-148, следовавший из Москвы в Орск, рухнул через четыре минуты после того, как оторвался от земли в аэропорту «Домодедово».
Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Вчера, 22:08
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