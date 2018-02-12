Исследование генетиков предполагает новое понимание работы "кирпичиков жизни" ДНК

Этот процесс копирования - или транскрипция - включает в себя фабричную молекулу, называемую РНК-полимеразой, которая прикрепляется к ДНК в начале гена, копирует информацию в геном молекулы РНК до окончательного завершения процесса транскрипции в конце гена. Как и в случае с любым набором инструкций, очень важно начинать и останавливаться в правильном месте, иначе сообщение, в данном случае транскрипт РНК, может не иметь смысла или даже причинить вред.Команда исследователей во главе с доктором Стивеном Уэстом из Института живых систем Университета Эксетера сделала важный шаг к пониманию того, как прекращается процесс транскрипции. Исследование опубликовано в Genes & Development в четверг, 8 февраля 2018 года.«Для объяснения этого были две модели. Первая, называемая аллостерической моделью, предполагает, что свойства РНК-полимеразы изменяются на концах генов, чтобы заставить его остановиться. Вторая модель называется торпедной моделью и предлагает, чтобы на концах генов молекулярная торпеда прыгала на РНК и преследовала РНК-полимеразу, выбирая ее у ДНК, когда она ее ловит. Использовались современные подходы к редактированию генов, чтобы идентифицировать молекулярную торпеду как важную часть процесса. Очень интересно смотреть на это более подробно, чем раньше, и узнать больше о том, как работает этот процесс» - рассказал Уэст.Из-за своей фундаментальной важности транскрипция РНК интенсивно изучается, и процесс прекращения обсуждается на протяжении десятилетий. В новом исследовании ученые смогли в кратчайшие сроки устранить ключевые компоненты механизма, дающие лучшее представление о происходящем. Они объединили это с методикой, показывающей точное положение РНК-полимеразы на всех генах в клетке.Д-р Уэст добавил: «Многие люди будут знать о терапевтическом потенциале технологии редактирования генов. Однако он также чрезвычайно полезен в качестве биологического инструмента для исследования клеточных процессов. Когда мы использовали редактирование генов для удаления молекулярной торпеды, мы были рады увидеть, что РНК-полимераза занимает гораздо больше времени, чтобы остановить ее, и эта проблема была очевидна для большинства генов».