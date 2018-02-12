Гигантский адронный коллайдер в Антарктиде является виновником природных катастроф

Раньше здесь были замечены огромные пирамиды, после чего данная территория стала излучать странные свечения, зафиксированные на многих роликах. После таких событий эксперты вспомнили, как нацисты пытались завоевать континент для своих целей, а дальше решили сами разобраться в природе феномена.Оказалось, что комплекс сооружений скрывает под толщами льда подземный аналог в виде буквы “С”. Он напоминает CERN и отличается от него большими размерами, вызывая волновые аномалии. Попытки исследовать место с помощью Google провалились, потому что неизвестное устройство блокирует работу спутников, но кто построил тут это чудо техники - никто не знает.