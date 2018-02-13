АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Братья наши серые: Крысы своим устройством мозга напоминают людей и являются последователями богини Карни Мата
EUR 71.25 USD 58.02
Курс валют на 13.02.2018

Оплатить проезд омские жители смогут при помощи мобильника

У омского населения появится возможность за проезд расплачиваться при помощи смартфона. Данная программа начнет функционировать в городе с четырнадцатого февраля текущего года.

Оплатить проезд омские жители смогут при помощи мобильника


Речь в данном случае идет в отношении приложения SIGMA. Данное приложение установить смогут владельцы современных Android-устройств. Между тем к скачанному приложению потребуется прикрепить свой счет банковской карточки. Уже после этого приобретение билетов производиться будет при помощи смартфона. При этом средства спишутся с данного счета. Вместе с этим требуется считывать QR-код, предоставленный кондуктором. Это приложение граждане могут скачать из Google Play.

Услугой на сегодняшний день можно воспользоваться только в трамваях и троллейбусах. В автобусах она будет внедрена немного позже. Стоит отметить, что себестоимость одной поездки, не учитывая льготы, составит двадцать два рубля. В случае студентов цена составит 19 рублей.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 00:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Джонни Холлидея собирается оспорить
Сторонники Саакашвили отправились к администрации
Житель Красноярского края в день рождения сына
Skoda Octavia получила цифровую приборную панель
Электромобиль Rimac оснастят автопилотом
Ученые: Молоко может стать причиной воспаления
В Сети появился тизер смартфона Xiaomi Redmi Note
В США умер от болезни 89-летний певец Вик Дамон
Ученые опубликовали новое руководство по поиску
Ученые научили смартфон отличать ладонь ребенка и
Оплатить проезд омские жители смогут при помощи
Геофизики выявили скрытые особенности мегаразлома
На карнавале в Рио-де-Жанейро стала популярна
Ученые прогнозируют снижение активности Солнца в
Росатом запускает компанию по серийному
Детройтский автосалон может покинуть автоконцерн
В России обрушились цены на Samsung Galaxy S7
Исследователи ингибируют метастазы рака с помощью
Ученые: Употребление петрушки и грибов может
Настасья Самбурская подражает Виктории Бэкхем
Поклонник разочарованы однообразными нарядами
СК возбудило уголовное дело против медцентра, в
Ученые разработали портативный детектор наркотиков
В Австрии произошло столкновение двух
Папарацци сфотографировали певицу Холзи без белья
Геннадий Хазанов не смог познакомиться с отцом
В Лондонском музее выставлены обломки древнего НЛО
Физики определили массу самой большой частицы во
NASA ищет в созвездии Печь инопланетную жизнь
Роспотребнадзор предупреждает россиян об эпидемии
Просмотреть все новости