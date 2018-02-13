Оплатить проезд омские жители смогут при помощи мобильника

Речь в данном случае идет в отношении приложения SIGMA. Данное приложение установить смогут владельцы современных Android-устройств. Между тем к скачанному приложению потребуется прикрепить свой счет банковской карточки. Уже после этого приобретение билетов производиться будет при помощи смартфона. При этом средства спишутся с данного счета. Вместе с этим требуется считывать QR-код, предоставленный кондуктором. Это приложение граждане могут скачать из Google Play.Услугой на сегодняшний день можно воспользоваться только в трамваях и троллейбусах. В автобусах она будет внедрена немного позже. Стоит отметить, что себестоимость одной поездки, не учитывая льготы, составит двадцать два рубля. В случае студентов цена составит 19 рублей.